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Dünya

Somali açıklarında yük gemisi kaçırıldı

Somali açıklarında bir yük gemisinin, korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
Somali açıklarında yük gemisi kaçırıldı
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İranlı iş adamı Beşir Saeed Osman, basına yaptığı açıklamada, Somali'nin Putland bölgesi açıklarında kendilerine ait bir yük gemisinin kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

Gemide, Somalili ve İranlılardan oluşan 16 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydeden Osman, geminin ve mürettebatın serbest bırakılması için korsanların 400 bin dolar fidye talep ettiğini belirtti.

Puntland Eyaleti Polis Müdürü Muumin Abdi Shire, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi ve mürettebatın kurtarılması için güvenlik güçlerinin çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Somali'de korsanlar, 2017'ye kadar yük gemilerine saldırı düzenleyip, fidye için kaçırırken bu tarihten itibaren korsan saldırılarda düşüş kaydedildi.

  • korsanlar
  • Somali açıkları
  • yük gemisi

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