AA 21 Şubat 2021 Pazar 15:13 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 15:25

Somali Enformasyon Bakanı Osman Abukar Dubbe, yaptığı açıklamada, BAE'nin Mogadişu yönetimini "geçici hükümet" olarak değerlendirmesinin Somali'yi istikrarsızlaştırmak için yapılmış bir plan olduğunu söyledi.

Dubbe, Somali hükümetinin ülkede yaşanan olaylara ilişkin BAE'nin açıklamasını tanımadığını ifade etti.

BAE'nin, Somali'nin Libya ve Yemen gibi olmasını istediğine işaret eden Dubbe, "Bu, Somali halkının farkında olduğu bir şey." dedi.

Dubbe, 17 Eylül anlaşması imzalandıktan sonra bazı eyalet liderlerin BAE'ye giderek orada yetkililerle görüştüğünü ve ardından seçim anlaşmasına müdahale ettiğini kaydetti.

Bakan Dubbe, BAE'nin Somali Federal Hükümeti'ni (TFG) "geçici hükümet" olarak adlandırması ve Somali'nin egemenliğini ihlal etmesi nedeniyle özür dilemesini istedi.