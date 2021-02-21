İSTANBUL 9°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2021 Pazar / 9 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali, BAE'nin ''geçici hükümet'' açıklamasına tepki gösterdi
Dünya

Somali, BAE'nin ''geçici hükümet'' açıklamasına tepki gösterdi

Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) cuma günü Mogadişu'daki şiddet olayına ilişkin Mogadişu yönetimini kastederek 'geçici hükümet' nitelendirmesine tepki gösterdi.

AA21 Şubat 2021 Pazar 15:13 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 15:25
ABONE OL

Somali Enformasyon Bakanı Osman Abukar Dubbe, yaptığı açıklamada, BAE'nin Mogadişu yönetimini "geçici hükümet" olarak değerlendirmesinin Somali'yi istikrarsızlaştırmak için yapılmış bir plan olduğunu söyledi.

Dubbe, Somali hükümetinin ülkede yaşanan olaylara ilişkin BAE'nin açıklamasını tanımadığını ifade etti.

BAE'nin, Somali'nin Libya ve Yemen gibi olmasını istediğine işaret eden Dubbe, "Bu, Somali halkının farkında olduğu bir şey." dedi.

Dubbe, 17 Eylül anlaşması imzalandıktan sonra bazı eyalet liderlerin BAE'ye giderek orada yetkililerle görüştüğünü ve ardından seçim anlaşmasına müdahale ettiğini kaydetti.

Bakan Dubbe, BAE'nin Somali Federal Hükümeti'ni (TFG) "geçici hükümet" olarak adlandırması ve Somali'nin egemenliğini ihlal etmesi nedeniyle özür dilemesini istedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.