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Dünya

Somali bağımsızlığının 60. yılını kutluyor

Somali, bağımsızlığını elde etmesinin 60. yıl dönümünü kutluyor.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:22
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Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Twitter'da yıl dönümü münasebetiyle yaptığı paylaşımda, ülkesinin geçmişten bugüne fırtınalı sularda yol aldığını belirterek, halkına zorlukları birlikte aşmak zorunda oldukları mesajı verdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği de tebrik paylaşımı yaparak, "Türkiye, Somali halkının 60 yıl önce parlak bir geleceğe doğru başlattığı yürüyüşte her zaman Somalili kardeşlerinin yanında olacak." ifadesini kullandı.

Somali devleti, 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" ve "İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan bölgelerin birleşmesiyle kurulmuştu.

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