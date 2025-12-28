İSTANBUL 7°C / 1°C
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Somaliland halkına seslendi: Yabancıları topraklarınıza sokmayın

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somaliland halkına seslenerek, Somali topraklarına yabancı güçlerin girmesine karşı durmaları çağrısında bulundu.

AA28 Aralık 2025 Pazar 14:45
Somali Cumhurbaşkanı Somaliland halkına seslendi: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
ABONE OL

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somaliland halkına, yabancı güçlerin Somali topraklarına girmesine izin vermemeleri çağrısı yaptı.

Mahmud, Mecliste yaptığı konuşmada, Somaliland halkına hitaben, "Kuzeydeki kardeşlerim, bugün düşmanın topraklarınıza yerleşmemesi için her türlü güce ve imkana sahipsiniz. Ancak yarın düşman topraklarınıza yerleştiğinde, bu fırsatlara ve güce sahip olmayabilirsiniz." diye konuştu.

Somali halkının tarihsel duruşuna işaret eden Mahmud, ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde yabancı güçlerin kolayca barındırılmasına izin veren bir geçmişin bulunmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mahmud konuşmasında, ülkenin kuzeyinde yaşayan halka da çağrıda bulunarak, mevcut şartların tarihi bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Ülkesinin bağımsızlığını, ulusal birliğini ve uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlarını korumak amacıyla her türlü diplomatik ve hukuki adımı atma konusunda kararlı olduklarını aktaran Mahmud, Somali'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tartışma konusu yapılamayacağını vurguladı.

Mahmud, "Somali devleti, bağımsızlığını, birliğini ve dünyanın tanıdığı sınırlarını korumak için vazgeçilmez her türlü diplomatik ve kanuni adımı atmaya karar vermiştir." dedi.

- "SOMALİ SOMALİLİLERİNDİR"

Mahmud, "Kuzeyde yaşayan kardeşlerim, tarihinizde milletin düşmanlarının topraklarınızda rahatça ağırlanmasına izin verilmiş bir dönem yoktur." ifadelerini kullandı.

Toprak bütünlüğünün yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de meselesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Somali tarihinin işgal ve dayatmalara karşı direnişle şekillendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, konuşmasını "Somali, Somalilerindir." mesajıyla tamamladı.

- İSRAİL, SOMALİLAND'İ TANIYAN İLK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

