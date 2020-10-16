Somali Devlet Başkanı Fermacu: ABD askeri desteğinin devam etmesini istiyoruz

AA 16 Ekim 2020 Cuma 10:27 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:27

Fermacu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Somali'ye askeri desteği, Eş-Şebab ile etkili bir şekilde savaşmamıza ve Afrika Boynuzu'nu güvence altına almamıza katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.



ABD ile Somali arasındaki dostluğun, güvenlik iş birliğinin sürdürülmesi yoluyla sağlanabileceğini vurgulayan Fermacu, "Bu yolculuktaki başarı, ABD ile Somali arasındaki dostluk, sürekli güvenlik iş birliği ve kapasite geliştirme desteğiyle elde edilebilir." açıklamasını yaptı.



- ABD'NİN SOMALİ'DE YAKLAŞIK 700 ASKERİ BULUNUYOR

ABD'nin Somali'de çoğu özel kuvvetler mensubu yaklaşık 700 askeri bulunuyor.



ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık yarışındaki kampanyasında dile getirdiği, ABD'li askerleri ülkeye geri getirme vaadinin bir parçası olarak Somali’deki askerlerinin de çekilmesini istediği iddia edilmişti.



Pentagon ise çekilmeyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.