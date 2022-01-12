Somali güneyinde 5 yaş altı çocukların yaklaşık yarısı gelişimlerini tamamlayamıyor

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 23:10 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 23:10

Save The Children'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali'de aylardır devam eden kuraklığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Ülkenin güneyindeki Baidao bölgesinde 5 yaş altı çocukların yaklaşık yarısı yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayamıyor." ifadesi kullanıldı.

Kuraklığın her geçen gün arttığına ve bunun da gıda teminini zorlaştırdığına dikkat çekilen açıklamada, gelecek aylarda durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulunuldu.

Save The Children verilerine göre, Baidoa'da yetersiz beslenme oranı 2019'da yüzde 30 iken bu rakam 2021'de yüzde 48'e ulaştı.

- Hükümet küresel yardım çağrısı yapmıştı

Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.