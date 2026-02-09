İSTANBUL 11°C / 5°C
Dünya

Somali ile Suudi Arabistan arasında askeri işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı

Somali ile Suudi Arabistan savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 11:54
Somali ile Suudi Arabistan arasında askeri işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı
Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlardaki işbirliğini geliştireceği kaydedildi.

Mutabakat zaptı Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandı.

Bu stratejik ortaklık ile bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Kızıldeniz'in güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Somali ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, İsrail'in Somali'nin tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'i tanımasının ardından gelişmeye başladı.

Somali medyasına göre, Mogadişu yönetimi, toprak bütünlüğünü ve hava sahasını koruyabilmek için dost ülkelerden ileri teknik destek ve askeri teçhizat temini arayışında.

