İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0339
  • EURO
    50,3903
  • ALTIN
    6207.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali, İsrail'in Somaliland kararına cevabı Çin ile verdi
Dünya

Somali, İsrail'in Somaliland kararına cevabı Çin ile verdi

Somali Federal Cumhuriyeti, 'İsrail'in Somaliland'i tanıdığına yönelik' iddiaların gündeme gelmesinin ardından 'Tek Çin' ilkesine olan güçlü ve tutarlı bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirterek, Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirdi.

AA6 Ocak 2026 Salı 20:30 - Güncelleme:
Somali, İsrail'in Somaliland kararına cevabı Çin ile verdi
ABONE OL

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünyada yalnızca tek bir Çin'in bulunduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Çin'i bütünüyle temsil eden tek meşru hükümet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Tayvan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğu belirtilerek, Somali'nin "Tek Çin" ilkesine olan kararlı ve istikrarlı tutumunu sürdürdüğü kaydedildi.

Somali'nin, Çin'in ulusal yeniden birleşme yönündeki çabalarını kararlılıkla desteklediği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 2758 sayılı kararının meşruiyeti, geçerliliği ve otoritesinin de sarsılmaz biçimde savunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, barış ve istikrarın, uluslararası hukuk ile BM ilkeleri doğrultusunda, egemenliğe saygı, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı temelinde en iyi şekilde korunabileceği kaydedildi.

Çin de İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı çıkarak, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek vermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.