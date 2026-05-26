Dünya

Somali koca bir kıtaya örnek oldu! Afrika ülkeleri Türkiye'yi çağırıyor: Güvenliğimizi sağlayın kazancımız ortak olsun

Middle East Eye internet sitesinde yer alan habere göre, Afrika ülkelerinin 'Somali modeli' aracılığıyla Türkiye ile güvenlik bağları kurmayı planladığı ifade edildi. Ankara'nın, Afrika ülkelerinden gelen daha yakın güvenlik ve ekonomik bağlar kurma taleplerini değerlendirmeye aldığı ifade edilen haberde, söz konusu ülkelerin Türkiye'den güvenliğin ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmasını, ardından ekonomik altyapının geliştirilmesini ve bunun sonucunda elde edilen ekonomik kazancı paylaşmayı teklif ettiği dile getirildi. Haberde ayrıca Batı'nın aksine Türkiye'nin kıtaya çok daha farklı yaklaştığı ve bölge ülkelerinin bu durumdan çok memnun olduğu dile getirildi.

"Afrika ülkeleri, 'Somali modeli' aracılığıyla Türkiye ile güvenlik bağları kurmayı hedefliyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin Afrika ile gelişen ilişkisine vurgu yapıldı. Türkiye'nin Somali'de çok kritik görevler gerçekleştirdiğini aktaran Middle East Eye, Ankara'nın, Afrika ülkelerinden gelen daha yakın güvenlik ve ekonomik bağlar kurma taleplerini değerlendirmeye aldığını duyurdu.

Afrika ülkelerinin Ankara ve Mogadişu'nun yıllar içinde geliştirdiği "Somali modelini" giderek daha fazla benimsediği ve güvenlik ve ekonomik yardım alma umuduyla Türkiye ile daha derin bağlar kurmaya çalıştığı aktarıldı.

TÜRKİYE, SOMALİ'DE DEV HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRDİ

Türkiye ve Somali arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şiddetli kuraklıktan mustarip olan Somali'yi ziyaret ettiği 2011 yılıyla başlayan çok yönlü bir ilişki bulunduğunun altı çizildi.

İnsani yardım misyonu olarak başlayan bu girişimin, yıllar içinde tam teşekküllü bir güvenlik ve ekonomik ittifaka dönüştüğü, Türkiye'nin en büyük denizaşırı askeri üssünün Mogadişu'da bulunduğu ve yeni iş imkanları, hastane ve liman gibi dev hizmetlerin hayata geçirildiği aktarıldı.

ASKERİ YARDIM VURGUSU

Binlerce Somalili askerin Türkiye'de eğitim gördüğü ve birçoğunun da daha ileri eğitim için Türkiye'ye gönderildiği ifade edilen haberde, Ankara'nın, Türk enerji sondaj gemilerinin Somali kıyılarında hidrokarbon kaynakları aramasına paralel olarak, son zamanlarda üç adet F-16 savaş uçağı, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve diğer unsurları ülkeye konuşlandırdığı dile getirildi.

"GÜVENLİĞİMİZİ VE İSTİKRARIMIZI SAĞLAYIN"

Haberde bazı Afrika ülkelerinin öne sürdüğü teklifin basit olduğu, bu kapsamda söz konusu ülkelerin, Ankara'dan güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmasını istediği, ardından ekonomik altyapının geliştirilmesini desteklemesini ve ardından bu ülkeden elde edilen karın birlikte paylaşılması olduğu aktarıldı.

Ankara'nın Somali'de önemli riskler aldığı ifade edilen haberde, ülkenin onlarca yıldır terör örgütü Eş Şebab'ın düzenlediği intihar saldırılarıyla sarsıldığı bir dönemde Türkiye'nin Somali'ye geldiğinin altı çizildi.

TÜRKİYE SAYESİNDE BAŞKENT MOGADİŞU BAMBAŞKA BİR YER OLDU

Haberde, Türkiye'nin müdahalesinin Mogadişu'yu gözle görülür şekilde daha güvenli hale getirdiği, sık sık yaşanan bombalı saldırıların azaldığı ve şehir genelinde yeni apartman binalarının yükselmeye başladığı aktarıldı.

Gazetede yer alan haberde son olarak, Somali benzeri bir talebin, Nijer ve Burkina Faso gibi bazı Sahel ülkelerinin yanı sıra Etiyopya'nın da benzer bir yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

