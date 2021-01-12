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Dünya

Somali'de 1,5 ay sonra yeniden Kovid-19 vakası

Somali'de yaklaşık 1,5 ayın ardından yeniden Kovid-19 vakaları tespit edildi.

AA12 Ocak 2021 Salı 23:27 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 23:27
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da 26 Kasım'dan bu yana ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildiği açıklandı.

Somali'de De Martini Hastanesi Başhekimi Dr. Abdirizak Yusuf Jalaludenin, basına yaptığı açıklamada, 3 kişide virüse rastlandığı bilgisini paylaştı.

Dr. Jalaludenin, "Testi pozitif çıkan 3 yeni hastamız var ve birçok bölgeden grip belirtilerine benzer şikayetlerle hasta geliyor." dedi.

Yeni vakaların ortaya çıkmasına, tedbirlere uyulmamasının neden olduğunu aktaran Dr. Jalaludenin, salgının yayılmasını engellemek için halkı tedbirlere uymaya çağırdı.

Somali'de en son 26 Kasım'da Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar 4 bin 726 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti.

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