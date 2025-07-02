Somali'de askeri helikopter düştü: 3 can kaybı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Afrika Birliği barış güçlerine ait helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Afrika Birliği barış güçlerine ait helikopterin Aden Adde Havalimanı'nda düştüğü kazanın bilançosu netleşiyor. Havalimanı yetkililerinden Artan Mohamed yaptığı açıklamada, helikopterdeki 8 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini belirtti. Helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Düşme nedeni henüz bilinmeyen helikopter, Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesindeki Balidogle Hava Üssü'nden havalanmıştı.

Afrika Birliği'nin AUSSOM olarak bilinen barış gücü misyonu, Afrika Boynuzu ülkesinde yabancı birliklerin varlığına karşı çıkan eş-Şebab ile mücadelede Somali güçlerine destek veriyor. Misyonda Uganda ve Kenya gibi ülkelerden askerler de yer alıyor.