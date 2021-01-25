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Dünya

Somali'de askeri operasyon: Çok sayıda ayrılıkçı yakalandı

Somali'nin Jubaland eyaletinde silahlı ayrılıkçılara yönelik askeri operasyonda 100'den fazla kişi yakalandı.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 18:59
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Somali Enformasyon Bakanı Osman Dube, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki eyaletin Baladhawo bölgesinde güvenliğin sağlandığını belirtti.

Dube, "Federal hükümet birlikleri, bölgenin tam kontrolünü sağladı ve Kenya tarafından desteklenen Abdirashid Janan önderliğindeki 100’dan fazla ayrılıkçı yakalandı." dedi.

Ayrılıkçılara yönelik operasyonda ölü ve yaralılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kenya'yı, sınırdaki ayrılıkçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçlayan Somali, Kasım 2020'de Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmıştı.

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