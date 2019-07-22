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Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu Havalimanı istikametindeki bir caddede güvenlik noktasını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir sağlık görevlisi, terör saldırısında ölenler arasında askerlerin de bulunduğunu, yaralıların çoğunun sivil olduğunu belirtti.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan, El Kaide fikriyatını benimseyen terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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