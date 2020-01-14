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Dünya

Somali’de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Somali’de yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu, Türk vatandaşlarını koruyan 3 Somalili askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA14.01.2020  15:31 - Güncelleme: 14.01.2020  15:31

Polis yetkilisi Abdi Mohamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinin Elasha Biyaha mıntıkasında yol çalışmaları yapan bir şirkette çalışan Türkleri koruyan güvenlik görevlilerine bombalı saldırı yapıldığını belirtti.

Mohamud, bombanın güvenlik konvoyunun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını kaydetti.

Çalışanların, başkent Mogadişu'yu Afgoye kentine bağlayan yol projesinde görev aldığı öğrenildi.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği saldırıyı doğrularken hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.

Mogadişu'da 28 Aralık'ta yapılan bombalı saldırıda 2'si Türk 85 kişi hayatını kaybetmişti.

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