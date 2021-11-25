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Dünya

Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:18
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Somali polisi tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırının Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bomba yüklü araçla yapıldığı belirtildi.

Başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Eş-Şebab örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda, sivillerin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.

Saldırıda yaralananlardan 13'ünün Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Eş-Şebab örgütü, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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