Somali'de bombalı saldırı

Somali polisi tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırının Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bomba yüklü araçla yapıldığı belirtildi.
Başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Eş-Şebab örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda, sivillerin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.
Saldırıda yaralananlardan 13'ünün Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Eş-Şebab örgütü, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.