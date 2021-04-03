Somali'de canlı bomba saldırısı

AA 03 Nisan 2021 Cumartesi 20:53 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 20:53

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Oronjo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki Shangani semtinde bir restoranda bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ali, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.