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Dünya

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.

AA11 Haziran 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 23:54
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Somali ordu radyosunun haberinde, ülkenin ortasındaki Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda Eş-Şebab üyesinin de yaralı olarak kaçtığı ifade edildi.

Hirshabelle eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik yürütülen operasyonun devamı niteliğindeki Hiiraan operasyonunda hiçbir askerin zarar görmediği kaydedildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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