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Dünya

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 17 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 23:01 - Güncelleme:
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 17 örgüt üyesi öldürüldü
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Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Welmaaro bölgesinde Eş-Şebab üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 17 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, bu kişilerin intihar eylemi için eğitim alan örgüt üyeleri olduğu ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.

Somali ordusu son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırmış ve çok sayıda Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirmişti.

  • Somali
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  • Eş-Şebab

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