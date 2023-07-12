Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 17 örgüt üyesi öldürüldü

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Welmaaro bölgesinde Eş-Şebab üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 17 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, bu kişilerin intihar eylemi için eğitim alan örgüt üyeleri olduğu ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.

Somali ordusu son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırmış ve çok sayıda Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirmişti.