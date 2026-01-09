İSTANBUL 9°C / 7°C
Dünya

Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: Çok sayıda militan öldürüldü

Somali Ulusal Ordusunun, Aşağı Cubbe bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonda 18 militan etkisiz hale getirildi.

9 Ocak 2026 Cuma 12:11
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: Çok sayıda militan öldürüldü
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar çerçevesinde, Aşağı Cubbe bölgesinde Eş-Şebab unsurlarına ait hedeflerin başarıyla vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında son iki günde Eş-Şebab üyesi 18 teröristin etkisiz hale getirildiği, örgütün altyapısına ve lojistik kapasitesine ciddi darbe indirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında örgüte ait saklanma alanları ve hareket noktalarının hedef alındığı, bölgede bulunan terörist unsurların ağır kayıplar verdiği anlatılan açıklamada, operasyonun, sivillerin zarar görmemesi için titizlikle planlandığı ve başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Somali Ulusal Ordusu ile güvenlik güçlerinin, ülkenin güvenliğini ve halkın huzurunu tehdit eden terör unsurlarına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.

Somali hükümeti, halktan güvenlik güçleriyle işbirliği yapmalarını isterken, terörle mücadele operasyonlarının ülkenin tüm bölgelerinde artarak süreceğini belirtti.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

