Somali'de iç karışıklık! Hükümet duyurdu: Milisler etkisiz hale getirildi

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hızlı ve disiplinli operasyonların ardından yasa dışı silahlı muhalif grup milisleri etkisiz hale getirildi ve bölgeden çıkarıldı." ifadesi kullanıldı.

Sivillerin günlük yaşamlarına döndüğü kaydedilen açıklamada, Somali güvenlik güçlerinin sivillerin korunmasına yönelik kararlı adımlar attığı belirtildi.

Açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed ile eski Başbakan Hasan Ali Hayri'nin ağır silahlı milisleri yerleşim bölgelerine konuşlandırdıkları ve sivilleri tehlikeye attıkları belirtildi.

Polis güçlerine saldırılar düzenlendiği, ticari hayatın durma noktasına geldiği aktarılan açıklamada, hükümetin müdahalesinin "kararlı, orantılı ve anayasal çerçevede" gerçekleştirildiği savunuldu.

Açıklamada, silahlı grupları organize eden, finanse eden ve yöneten kişiler hakkında soruşturma ve yargı sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Somali Güvenlik Güçlerinin ülke savunması amacıyla silah taşıma yetkisine sahip tek yasal kurum olduğu vurgulanan açıklamada, siyasi anlaşmazlıkların anayasal ve barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Somali'de uzun yıllardır uygulanan kabile temelli seçim sisteminden "tek kişi tek oy" esasına dayalı doğrudan seçim modeline geçiş planı, ülkedeki bazı muhalif kesimlerin itirazıyla karşılaşmıştı.

Bazı muhalif liderler başkent Mogadişu'da barışçıl protesto düzenleyeceklerini açıklamış ancak beraberlerinde kente gelen silahlı unsurlar güvenlik güçlerine hedef alan çatışmalar başlatmıştı.