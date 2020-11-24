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Dünya

Somali'de kasırga dehşeti

Somali'yi Gati Kasırgası'nın vurdu kıyılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

IHA24 Kasım 2020 Salı 20:12 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 20:12
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Somali’yi vuran Gati Kasırgası nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler, (BM) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Somali’de karaya çıkan Gati Kasırgası nedeni ile 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, Gati’nin zayıfladığı ve Aden Körfezi’ne doğru ilerlediği ifade edildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada ise, yoğun yağışların Puntland’ın Bari bölgesinde özellikle kıyı ve iç kesimlerde ani sellere neden olduğu belirtildi. OCHA, Bossaso kasabasında tahminen 27 bin kişinin yerinden edildiğini, Bari’deki yerinden edilmiş toplam insan sayısının ise yaklaşık 42 bin olduğunu aktardı. OCHA, “Raporlar 3 bin 800’den fazla evin tahrip olduğunu belirtirken, 4 bin 500 ailenin kasaba ve çevre işletmelerdeki hasar nedeni ile geçim kaynaklarını kaybettiğini gösteriyor" dedi.

OCHA, Körfez ülkelerine limanlar üzerinden hayvan ihraç edilen Bossaso’da ani sel ve kuvvetli rüzgarlar sonucu çok sayıda hayvanın öldüğünü açıklarken, net sayı vermedi.

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