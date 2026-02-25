İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8786
  • EURO
    51,7542
  • ALTIN
    7329.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali'de kıtlık alarmı: Milyonlarca kişi açlık riskiyle karşı karşıya
Dünya

Somali'de kıtlık alarmı: Milyonlarca kişi açlık riskiyle karşı karşıya

Somali'de şiddetli kuraklık, çatışmalar ve azalan küresel insani yardım nedeniyle yaklaşık 6,5 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Somali'de kıtlık alarmı: Milyonlarca kişi açlık riskiyle karşı karşıya
ABONE OL

Federal hükümet ve BM kuruluşları yaptıkları açıklamada, Somali'de insani krizinin daha da derinleştiği belirtildi.

Açıklamada, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırma raporundan elde edilen verilere göre mart ayı sonuna kadar Somali'de yaklaşık 6,5 milyon insanın kötüleşen kuraklık, çatışmalar ve küresel yardım kesintileri nedeniyle şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

2026'da 5 yaşın altındaki 1,84 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı kaydedilen raporda, bunların yaklaşık 500 bininin ise ağır derecede yetersiz besleneceği hatırlatıldı.

Görüşlerine yer verilen BM'nin Somali İnsani Koordinatörü George Conway ve Somali Afet Yönetimi Ajansı Komiseri Mohamud Moallim Abdulle, hayat kurtarıcı desteğin acilen artırılması gerektiğini söyledi.

  • somali
  • açlık
  • kuraklık

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.