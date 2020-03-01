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Dünya

Somali'de koleradan 7 kişi öldü

Somali'nin güneyinde kolera salgını nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA01 Mart 2020 Pazar20:01 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 20:01

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Hiran ve Banadir bölgelerinde 23 Ocak ila 25 Şubat'ta 732 kolera vakası tespit edildiği ve 7 kişinin salgından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Somali'de 3 ay süren Deyr yağmurlarının ardından ülkenin bazı bölgelerinde çok sayıda akut ishal ve kolera vakası görülüyor. Nisan-haziran yağmurları başladığında bu durum daha da kötüleşebilir." ifadelerine yer verildi.

Hiran'da doktor Hüseyin Abdihakin Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından etkilenenlerin büyük oranda çocuk ve kadın olduğunu söyledi.

Muhammed, "Şu anda hastanelerde çok sayıda çocuk, hamile kadın ve yaşlı bulunuyor. Hükümet ve insani yardım kuruşlarından salgının görüldüğü bölgelere tıbbi yardım ve sağlık personeli göndermelerini talep ediyoruz." dedi.

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