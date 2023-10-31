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Dünya

Somali'de sel 278 bin kişiyi yerinden etti

Somali'nin farklı bölgelerinde ekim ayı boyunca etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 278 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

AA31 Ekim 2023 Salı 17:02 - Güncelleme:
Somali'de sel 278 bin kişiyi yerinden etti
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, Somali'deki sellere dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde, şiddetli yağışlara bağlı oluşan seller nedeniyle ekim ayı içerisinde 278 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Seller nedeniyle 2 bin 112 evin yıkıldığı kaydedilen açıklamada, evini terk etmek zorunda kalanlar için yardım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, sellerin, 4 ve 22 Ekim tarihlerinde Galmudug, Hirshabelle ve Jubaland bölgeleri, 25 ve 28 Ekim tarihlerinde ise Güney Batı bölgesini etkilediği ifade edildi.

Yaşanan sellerde, aralarında 13 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamaya göre, en az 3 kişiden de haber alınamıyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkisi ülkenin hemen her bölgesinde hissedilen Somali, sellerin yanı sıra kuraklıkla da boğuşuyor.

BM verilerine göre, ülkenin yüzde 80'inden fazlasında kuraklık etkili oluyor.

  • seller
  • yağış
  • somali

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