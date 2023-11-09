Somali'de sel felaketinin bilançosu artıyor: Ölü sayısı 36'ya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'deki sel felaketine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.



OCHA açıklamasında, seller nedeniyle ülkedeki ölü sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 8'inin çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 400 kişiyi teknelerle kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA), mağdurlara gıda, giyecek ve ilaç gibi temel insani malzeme desteğinde bulunuyor.

Somali'deki şiddetli yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 800 bin kişi etkilendi.

Yağış ve sellerin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Kenya aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı. Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.