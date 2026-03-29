  • Somali'de son 10 ayda terör örgütü Eş-Şebab'ın elebaşlarından 14'ü etkisiz hale getirildi
Dünya

Somali'de son 10 ayda terör örgütü Eş-Şebab'ın elebaşlarından 14'ü etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda Haziran 2025'ten bu yana terör örgütünün elebaşılarından 14'ünün etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

AA29 Mart 2026 Pazar 11:13 - Güncelleme:
Somali'de son 10 ayda terör örgütü Eş-Şebab'ın elebaşlarından 14'ü etkisiz hale getirildi
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının (NISA), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, son 10 ayda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda elebaşının öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, NISA ve uluslararası ortakların geçen yıl haziran ayından beri gerçekleştirdiği operasyonlarda öldürülen Eş-Şebab elebaşılarının listesi paylaşılarak, "Haziran 2025-Mart 2026 döneminde düzenlenen operasyonlarda örgütün üst ve orta düzey isimlerinden oluşan çok sayıda elebaşı hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Öldürülen örgüt yöneticileri arasında Hanad Xasan Cali Shuriye (Abu Anas), Nuur Cabdi Rooble (Nuunule), Maxamed Cismaan Maxamed (Tuutax), Cabdullaahi Cismaan Maxamed (Injineer Ismaaciil) ve Cabdullaahi Xasan Cabdi (Cabdullaahi Wadaad) gibi isimlerin bulunduğu belirtildi.

Operasyonların, Somali'nin güvenliğini sağlama ve terör tehdidini ortadan kaldırma amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, güvenlik güçlerinin, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde Eş-Şebab'a karşı yürüttüğü operasyonların son dönemde yoğunlaştığı ve örgütün üst düzey kadrosuna ciddi kayıplar verdirildiği kaydedildi.

2006'da ortaya çıkan Eş-şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

