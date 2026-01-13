İSTANBUL 5°C / 3°C
Dünya

Somali'de terör operasyonu: Çok sayıda militan öldürüldü

Somali Ulusal Ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen kapsamlı askeri operasyonda 17 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali Ulusal Ordusunun hava destekli operasyonu kapsamında Aşağı Şabel bölgesine bağlı Jabad Godone yerleşiminde terör örgütü Eş-Şebab'a ait hedefleri vurduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 17 militanın etkisiz hale getirildiği, örgüte ait çok sayıda sığınak ile askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Somali Ulusal Ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürüttüğü planlı operasyonları kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlara karşı mücadelenin devam edeceği ifade edildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

