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Dünya

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon: 17 ölü

Somali'de 17 terör örgütü Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.

AA22 Haziran 2021 Salı 20:31 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 20:31
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Somali Ordu Sözcüsü Ali Hashi Abdi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin Orta Şabel bölgesinde güvenlik güçleri ile Eş-Şebab üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Abdi, çatışmalarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Sözcü, teröristler yok edilinceye kadar operasyonların devam edeceğini söyledi.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.

Son günlerde bu operasyonlarda 300'den fazla örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

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