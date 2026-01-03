Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, operasyonda, Bay bölgesindeki Bula Fuley yerleşiminde bulunan ve Eş-Şebab'ın önemli merkezlerinden biri olarak bilinen noktalar hedef alındı.

Operasyon sırasında örgütün üst düzey yöneticilerinin barındığı merkezlerin vurulduğu, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 20'den fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren ve örgütün propaganda faaliyetlerinde kullandığı bir radyo istasyonunun da imha edildiği bilgisi verildi.

Söz konusu operasyonun, 2 gün önce Orta Jubba bölgesinde örgütün üst düzey yöneticilerinin hedef alınmasının ve dün Orta Şabelle bölgesindeki Wargaadhi yerleşimine yönelik Eş-Şebab saldırısının püskürtülmesinin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu operasyonlarda 164 militanın etkisiz hale getirildigi belirtilmişti.

Son günlerde terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü bölgelerde, örgüt ağır kayıplar verdi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.