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Dünya

Somali'de Türk firmasına ait şantiyeye motosikletle intihar saldırısı

Somali'de Türk firmasına ait şantiyeye motosikletle intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:11
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Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi, biri ağır 5 Türk işçi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Somali'de, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıktaki yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır, 5 Türk sivil işçi yaralandı. Türk askeri üssünde ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

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