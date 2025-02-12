Somali'den Azerbaycan'a tarihi ziyaret: Bakü'nün tecrübelerini öğrenmeye hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

İkili görüşmenin ardından Aliyev ve Mahmud, basına ortak açıklamada bulundu.

Aliyev, Mahmud'un Bakü'ye gelmesini "tarihi ziyaret" olarak nitelendirdi ve iki ülke arasında ilk kez gerçekleştirilen bu üst düzey ziyaretin ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını ifade etti.

Mahmud ile bölgelerindeki jeopolitik durumu ve iki ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildiren Aliyev, karşılıklı olarak ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini, terörizm ile aşırıcılığa karşı mücadelede de ortak tutumlarını teyit ettiklerini belirtti.

AZERBAYCAN, SOMALİ'DE TARIM VE ALTYAPI YATIRIMINA İLGİ DUYUYOR

Aliyev, Azerbaycan'a yatırım çekme ve olumlu bir iş ortamı yaratma konusunda deneyimlerini mevkidaşıyla paylaştığını belirterek, Somali'ye yatırım olanaklarını konuştuklarını, Somali'ye tarım ve altyapı alanında yatırım yapabileceklerini ifade etti.

Sayıları az olsa da Somalili öğrencilerin Azerbaycan'da burslu eğitim gördüğüne işaret eden Aliyev, bu sayıyı artıracaklarını belirtti.

Aliyev, savunma alanında da işbirliği yapacaklarını belirterek şunları ifade etti:



"Azerbaycan savunma ekipmanlarının büyük bölümünü kendisi üreterek güçlü bir savunma sanayisi potansiyeli oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanı hem savunma sanayisi tesislerimizi gezecek hem de özel kuvvet mensuplarımızla bir araya gelecek. Savunma alanında işbirliği, tatbikat, ortak üretim, Azerbaycan'dan Somali'ye savunma sanayisi ürünlerinin temini işbirliğimizin önemli alanlarından olmalıdır."

Azerbaycan'da devlet hizmetlerini tek çatı altında yürüten ASAN Hizmet'in faaliyetlerine değinen Aliyev, bu kurumun benzerini Somali'de kurabileceklerini belirtti.

"AZERBAYCAN'IN TECRÜBELERİNİ ÖĞRENMEYE HAZIRIZ"

Mahmud da Azerbaycan'ı ziyaret eden ilk Somali Cumhurbaşkanı olmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Somali ile Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemin başladığını vurgulayan Mahmud, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın tecrübelerini öğrenmeye hazırız. Bahsettiğiniz tüm işbirliği alanları Somali'ye faydalı olacaktır. Somali, zor zamanlardan çok parlak bir geleceğe geçiş yapan bir ülkedir. Somali zengin kaynaklara ve büyük potansiyele sahiptir ancak koşullar gelişmeye izin vermiyordu. Azerbaycan gibi iyi ortaklarla ülkemizin potansiyeli ortaya çıkacak ve öngörülebilir olacaktır."

Mahmud, Azerbaycan'ın enerji, altyapı, güvenlik ve eğitim alanındaki başarılarını takdir ettiklerini belirterek, "Azerbaycan, Somali'yi özellikle ticaret ve lojistik alanlarında gelişmekte olan Afrika pazarlarına açılan bir kapı olarak görebilir." ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN VE SOMALİ ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Aliyev ve Mahmud'un katılımıyla düzenlenen törende, ilgili bakanlar ve yetkililerce devlet hizmetleri, yeşil enerji, eğitim, savunma ve savunma sanayisi alanlarında 4 anlaşma imzalandı.