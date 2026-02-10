Somali'den Eş-Şebab'a darbe! Onlarca militan öldürüldü

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aşağı Cubbe'de gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarının toplandığı noktanın hedef alındığı belirtildi.

Operasyonda Eş-Şebab mensubu 14 militanın etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir sivil kaybın yaşanmadığı ifade edildi.



Somali Ulusal Ordusu ile Danab Özel Kuvvetlerinin Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurların tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.