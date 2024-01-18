İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1485
  • EURO
    32,9341
  • ALTIN
    1950.29
  • BIST100
    8084.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali'den Etiyopya'ya rest: Anlaşmadan çekilmediği takdirde müzakere etmeyeceğiz
Dünya

Somali'den Etiyopya'ya rest: Anlaşmadan çekilmediği takdirde müzakere etmeyeceğiz

Somali, Somaliland ile kıyı anlaşması yapan Etiyopya'yla mutabakat zaptından geri çekilmediği sürece müzakere etmeyeceğini bildirdi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
Somali'den Etiyopya'ya rest: Anlaşmadan çekilmediği takdirde müzakere etmeyeceğiz
ABONE OL

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tasdik etmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, Afrika Birliğinin iki ülkeye yaptığı diyalog çağrısına karşılık, Somali'nin toprak bütünlüğünün Etiyopya tarafından ihlal edildiği ve Somaliland ile yapılan anlaşmadan çekilmediği takdirde bu ülkeyle müzakere edilmeyeceği ifade edildi.

Afrika Birliği, dün taraflara tansiyonu düşürme ve diyalog çağrısı yapmıştı.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.