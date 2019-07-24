26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7139
  • 6,3752
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Somali'den 'Katar' açıklaması: Terör saldırılarıyla ilişkisi yok

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad, Katar'ın ülkede mayıs ayında düzenlenen terör saldırılarıyla ilişkisinin olmadığını düşündüklerini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerika'nın Sesi Radyosu'na (VOA) konuşan Avad, The New York Times gazetesinin, Somali'nin sahil kenti Bosaso'da meydana patlamalarda Katar'ın parmağı olduğu yönündeki haberiyle ilgili açıklamada bulundu.

Avad, Katar'ın haberi yalanlayan ve Mogadişu Büyükelçisi tarafından Dışişleri Bakanlığına ulaştırılan açıklamasının ikna edici olduğunu belirtti.

Somali'nin tavrının net olduğunu ifade eden Avad, Katar'ın terörü desteklemediği ve Somali ya da Puntland Özerk Bölgesi'ndeki patlamalarla ilişkisinin olmadığını düşündüklerini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçen mayıs ayında Somali'nin sahil kenti Bosaso'da düzenlenen terör saldırısında Katar'ın parmağı bulunduğu yönündeki haberlerin yanıltıcı ve asılsız olduğunu bildirdi.

Hatır, Katar'ın dış politikasının tüm dünya ülkelerinde istikrar ve kalkınmanın desteklenmesi ve içişlerine müdahale edilmemesi üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

The New York Times gazetesinde cuma günü yayımlanan haberde, Somali'nin son iki yıldır Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çekişme sahası haline geldiği belirtilmiş ve ele geçirdikleri öne sürülen ses kaydında Emir Şeyh Temim bin Hamed'e yakın Katarlı iş insanı Halife Kayid el-Mühennedi'nin, Mogadişu Büyükelçisi Hasan bin Hamza bin Haşim'e, "BAE'nin Bosaso'daki limanlardan uzaklaştırılması için milislerin burada saldırı gerçekleştirdiğini" söylediği iddia edilmişti.

Mühendislik öğrencisi geliştirdi: Artık ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı

Anne isyan etti: Oğlumun celladı cenazeye geldi

Anne isyan etti: Oğlumun celladı cenazeye geldi

Ya Wallace ya Mangala

Ya Wallace ya Mangala

Yok olan buzula ibretlik anıt

Yok olan buzula ibretlik anıt

Paris'te öldürülen 3 teröristi savundu, PKK’nın katlettiği sivilleri unuttu!

Paris'te öldürülen 3 teröristi savundu, PKK’nın katlettiği sivilleri unuttu!

Kanlı biten şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıktı

Kanlı biten şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıktı

10 yıldır aranıyordu, market dolabının arkasında bulundu!

10 yıldır aranıyordu, market dolabının arkasında bulundu!

Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti
 

POPÜLER HABERLER

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA