  Somaliland krizi büyüyor: Çin'den İsrail'e sert mesaj
Dünya

Somaliland krizi büyüyor: Çin'den İsrail'e sert mesaj

Pekin yönetimi, Somaliland bölgesini bağımsız devlet olarak tanıyan işgalci İsrail'e, 'Hiçbir ülke, kendi çıkarları uğruna ayrılıkçılığı desteklememeli' diyerek uyarı gönderdi.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Çin, İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız devlet olarak tanıma kararına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in Somali'nin egemenliğini, birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Sözcü Lin, "Çin, Somali'nin topraklarını bölmeye yönelik her türlü girişime karşıdır." dedi.

Lin, İsrail'in adımının çok sayıda ülke ve uluslararası örgüt tarafından kınandığını hatırlatarak, "Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için bir başka ülkenin iç ayrılıkçı güçlerini destekleyip cesaretlendirmemeli." ifadesini kullandı.

Somaliland'ın Somali'nin ayrılmaz bir parçası ve Somali'nin iç meselesi olduğunu kaydeden Lin, bu sorunun Somali halkı tarafından, dış müdahale olmadan, ülkenin ulusal koşullarına uygun tarzda çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Lin, Somaliland otoritelerine de gidilen istikameti görmeleri, dış güçlerle işbirliğine son vererek ayrılıkçı yoldan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

-⁠ ⁠İSRAİL, "SOMALİLAND'İ TANIYAN TEK ÜLKE"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, "Somaliland'i tanıyan tek ülke" oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

