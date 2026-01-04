İSTANBUL 18°C / 12°C
Somaliland'den, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesine destek mesajı

Somali'nin kuzeybatısında tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, Venezuela'da anayasal düzenin, demokratik meşruiyetin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini amaçlayan ölçülü uluslararası girişimlere destek verdiğini açıkladı.

4 Ocak 2026 Pazar 22:12
Somaliland Bölgesi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile ilkesel bir uyum içinde olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası normlar ve kolektif güvenlik anlayışı doğrultusunda, bölgesel ve çok taraflı ortaklarla koordinasyon içinde yürütülecek ABD öncülüğündeki angajmanın, Venezuela'daki insani acıların hafifletilmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu girişimlerin sınır aşan suç şebekeleriyle mücadeleye yardımcı olabileceği, egemenlik, hesap verebilirlik ve insan haklarına saygı temelinde, Venezuela halkı öncülüğünde barışçıl bir geçiş sürecini destekleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Venezuela'da anayasal düzenin ve demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesine yönelik uluslararası toplumun atacağı adımlar, hukukun üstünlüğü temelinde kalıcı istikrarın sağlanmasına katkı sunacaktır." denildi.

Somali'den 1991 yılında tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'i sadece İsrail, 26 Aralık'ta, "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdığını duyurmuştu.

Somali yönetimi ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

