Somalili Bakan NEXT Sosyal'e katıldı: Bütün Somali'yi bekliyorum

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Bakan Nur, NEXT Sosyal'e katıldığını duyurdu.



Nur, Türkçe olarak yaptığı ilk paylaşımda, "Somali olarak biz de NEXT'te yerimizi aldık. Başta Türkiye mezunu Somalililer olmak üzere bütün Somali'yi Türkiye'nin yerli ve milli sosyal platformu NEXT'e bekliyorum. Emeğinize sağlık Selçuk Bayraktar." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR, BAĞIMSIZ, ŞEFFAF VE KUCAKLAYICI BİR DİJİTAL İKLİM"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımla Bakan Nur'a katılımından dolayı teşekkür etti. Bayraktar, şunları kaydetti:



"Sayın Bakanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. T3 Vakfı ve TEKNOFEST katılımcısı genç arkadaşlarımızın emekleriyle Türkiye'nin yeni ve yerli sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal'i hayata geçirdik. Sahte hesapların, dezenformasyonun, hakaretin, psikolojik şiddetin, istismarın, algoritmik müdahalelerin olmadığı, özgür, bağımsız, şeffaf ve kucaklayıcı bir dijital iklimin hâkim olduğu bir paylaşım mecrası tasarlıyoruz. Sizi yeni ve yerli sosyal medya platformumuz Next Teknofest Sosyal'de görmek bizler için büyük mutluluk. Güzellikler dileklerimle."