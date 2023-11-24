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Dünya

Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu'na üyeliği resmi olarak kabul edildi

Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) üyeliği resmi olarak kabul edildi.

AA24 Kasım 2023 Cuma 18:50 - Güncelleme:
Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu'na üyeliği resmi olarak kabul edildi
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Tanzanya'da düzenlenen EAC Devlet Başkanları Zirvesi'nde yapılan açıklamada, Somali'nin birliğe üyeliğinin görüşüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Zirvede alınan karar kapsamında EAC'ye üyeliği resmen kabul edilen Somali, topluluğun 8'inci üyesi oldu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçen yıl, ülkesinin EAC'ye katılmak istediğini açıklamıştı.

Afrika'nın doğusundaki Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetlerarası kuruluş olan EAC'nin nüfusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) katılımıyla 300 milyonu aşmıştı.

İlk olarak 1967'de kurulan ve 1977'de çöktükten sonra 2000'de yeniden faaliyete geçen topluluk, üye devletlerin bir araya geldiği Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmayı ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlıyor.

  • Somali EAC
  • Doğu Afrika
  • Kabul edildi

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