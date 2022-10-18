Son 10 yılın en kötüsü! Mezarlıktaki cesetler kayboldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Bayelsa Çevreden Sorumlu Eyalet Komiseri ve Bayelsa Sel Komitesi Başkanı Iselema Gbaranbiri, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Yenagoa bölgesindeki mezarlığı su bastığını belirtti.

Gbaranbiri, şimdiye kadar 3 cesedin bulunduğunu ancak çok sayıda cesedin ise kaybolduğunu ifade etti.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkedeki tüm yardım kuruluşlarına Bayelsa halkına gereken acil yardımı sağlaması talimatı verdiğini aktardı.

Nijerya'da mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 603 kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.