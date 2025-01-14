Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığını "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle hedef vurduklarını öne sürdü.

İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığı ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Seri, bunun son 12 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin çaldığı bildirildi.

Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine dikkati çekilen paylaşımda, herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan insansız hava aracının imha edildiğini duyurmuştu.

Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

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Yemen'den fırlatılan füze sonrası yüz binlerce kişinin sığınaklara akın ettiği İsrail'de 11 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, sığınaklara ulaşmaya çalıştıkları esnada 11 İsraillinin yaralandığı, 4 panik atak vakası yaşandığı belirtildi.