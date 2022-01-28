Son 24 saatte 81 bin 810 vaka tespit edildi

AA 28 Ocak 2022 Cuma 15:01 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 15:02

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, son 24 saatte 81 bin 810 vaka tespit edildiğini açıkladı. 1 Ocak'ta kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından bu güne kadar vakaların 160 kattan fazla artması dikkati çekti. Son bir günde başkent Tokyo'da 17 bin 631, güneydeki Osaka kentinde 10 bin 13 vaka saptandı. Her iki kentte de günlük vakalar rekor sayıya ulaştı. Japonya hükümeti, salgına karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) hafta içinde ülke geneli 34 eyalete genişletmişti. Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisini veriyor. Ülkede vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonun üzerine çıkmıştı. İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı 20 Ocak 2022 itibarıyla 2 milyonu geçmişti.