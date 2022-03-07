Son 24 saatte Çin'de 327, Hong Kong'da 31 bin 8 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 05:28 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 05:29

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 214'ü yurt içi kaynaklı 327 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 69 vakanın görüldüğü Guangdong, 54 vakanın görüldüğü Cilin, 46 vakalı Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 113 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 110 bin 868 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

HONG KONG

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 31 bin 8 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı geçen hafta 50 binin üzerine çıkmıştı.

Yılbaşından bu yana Omicron kaynaklı vakaların yol açtığı salgında 450 binden fazla vaka görülürken 1714 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da bugüne dek 471 bin 617 vaka görüldü, 2007 kişi hayatını kaybetti. Halen 456 bin 378 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.