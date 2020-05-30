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Dünya

Son 24 saatte Çin'de 4, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Çin'de son 24 saatte 4 vaka görülürken, Güney Kore'de tespit edilen vaka sayısı 39 oldu.

AA30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:34 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:35
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Çinli yetkililer, ülkede son bir günde hepsi dışarıdan gelen 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını, yeni tip koronavirüsten ölen olmadığını açıkladı.

Çin'de Kovid-19 nedeniyle tedavi gören kişi sayısının da 63 olduğu belirtildi.

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne göre de ülkede son 24 saatte çoğu Seul'de olmak üzere 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 441'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 269 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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