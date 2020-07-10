Son 24 saatte Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

AA 10 Temmuz 2020 Cuma 09:46 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:46

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakasına rastlandı.



Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı ise 83 bin 585'e çıktı.



Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 609 kişi iyileşti.



- GÜNEY KORE’DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 13 BİN 338'E YÜKSELDİ.



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 45 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 13 bin 338'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 65 kişi iyileşti.



Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 1791'e ulaştı.



Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle, virüse bağlı toplam can kaybı 288'e yükseldi.

KCDC Direktörü Jeong Eun-kyeong, yaptığı açıklamada, başkent Seul ve çevresinde görülen Kovid-19 vaka sayısının kısmen düştüğünü ancak Daejeon ve Gwangju şehirlerinde, kapıdan satış ve kalabalık ortamlar nedeniyle virüs vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Artan vakalar üzerine Güney Kore'de bugünden itibaren, ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmeye başlandı.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.



Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.



