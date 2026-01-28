İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4267
  • EURO
    52,1738
  • ALTIN
    7321.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 25 yılın en büyük havacılık faciası! Son iki dakika gözler önüne serildi
Dünya

25 yılın en büyük havacılık faciası! Son iki dakika gözler önüne serildi

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), geçtiğimiz yıl Washington'da bir yolcu uçağının havada askeri helikopterle çarpışması sonucu 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bir simülasyon yayınladı. ABD'de son 25 yılın en büyük havacılık felaketine ilişkin kokpit simülasyonu, kaza öncesinde helikopterin zorlukla görülebilir olduğunu ortaya koydu.

IHA28 Ocak 2026 Çarşamba 07:18 - Güncelleme:
25 yılın en büyük havacılık faciası! Son iki dakika gözler önüne serildi
ABONE OL

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 29 Ocak 2025 gecesi başkent Washington'daki Ronald Reagan National Havalimanı yakınlarında 67 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin yıl dönümü öncesinde, kazaya ilişkin incelemeler kapsamında ulaşılan bilgiler ve uçağın pilotlarının görüşünü yansıtan bir görsel simülasyon yayınladı. Yolcu uçağının mürettebatına ait ses kayıtlarının da eklendiği video, uçağın piste yaklaşırken Potomac Nehri'ni takip ettiği son iki dakikasını gözler önüne serdi.

American Airlines tarafından işletilen CRJ700 tipi yolcu uçağının iniş için piste yaklaşırken Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopter ile çarpıştığı ana ilişkin simülasyon, helikopterin gece şartlarındaki aydınlatma ve kör noktalar nedeniyle zor fark edildiğini, uyarıların zamanında gelmediğini ve pilotların tepki gösterecek zaman bulamadıklarını ortaya koydu. NTSB tarafından Salı günü gerçekleştirilen ve ölümcül kazaya ilişkin incelenin ayrıntılarının paylaşıldığı toplantıda sunulan simülasyon, Black Hawk helikopterin şehrin ışıkları arasında kaybolduğunu ve son anlara kadar görülmesinin çok zor olduğunu gösterdi. Yolcu uçağı nehrin üzerinden geçip helikopterin silüeti görünür hale geldiğinde CRJ700'ün kaptanı ve yardımcı pilotunun tehlikeyi fark ettikleri görüldü. Simülasyon, uçağın bu an itibariyle helikopterden kaçınmak amacıyla yukarı ve sola doğru manevra yaptığını gösterdi. Fakat bu manevra çarpışmayı önlemeye yetmedi. 29 Ocak'ta meydana gelen kazada yolcu uçağında 60 yolcu ile dört mürettebat, askeri helikopterde ise eğitim uçuşundaki üç Amerikan askeri bulunuyordu. Her iki hava aracı da Potomac Nehri'nin sularına düşmüştü.

Çarpışma, ABD'de 2001 yılından beri yaşanan en ölümcül havacılık kazası olmuştu. Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetim, kazadan birkaç hafta sonra Washington çevresindeki helikopter rotalarında değişiklikler yapılacağını açıklamış ve hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için milyarlarca dolarlık kapsamlı bir modernizasyon sözü vermişti.

ABD'de yolcu uçağı helikopterle çarpıştı! Kazada sağ kurtulan olmadı

Washington'daki uçak kazası: Ölen 67 kişinin tamamının kalıntılarına ulaşıldı

Washington'da uçakla çarpışan helikopterin karakutusu bulundu

ÖNERİLEN VİDEO

Türk İHA'sı tarihe geçti: KARGU sürüsünden hedefe nokta atış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.