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Dünya

Son 3 ayda şiddetli yağışlar nedeniyle Bolivya'da 52 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'da son 3 ayda şiddetli yağışlar nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti.

AA17 Mart 2024 Pazar 05:52 - Güncelleme:
Son 3 ayda şiddetli yağışlar nedeniyle Bolivya'da 52 kişi hayatını kaybetti
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 3 ayda 52 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, başta La Paz olmak üzere birçok kentte etkili olan yağışlar çok sayıda can kaybına ve hasara yol açtı.

Ülkede yağmur mevsiminin başladığı yıl başından bu yana 52 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele neden olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği bildirildi.

911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen zarar gördüğü yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.

  • Bolivya yağmur
  • sel felaketi
  • can kaybı

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