Dünya

Son 3 ayın en yüksek seviyesi: Avro Bölgesi'nde bileşik PMI yükseldi

Avro Bölgesi'nde şubat ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,9 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 13:01
Son 3 ayın en yüksek seviyesi: Avro Bölgesi'nde bileşik PMI yükseldi
S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, ocakta 51,3 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, şubatta 51,9'a yükseldi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde ocakta 51,6 olan hizmet sektörü PMI da şubatta son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 51,9'a çıktı.

Piyasa beklentileri, şubatta bileşik PMI'ın 51,9, hizmet PMI'ın 51,8 olması yönündeydi.

Veriler, Avro Bölgesi'nde şubat ayında talebin artmasıyla büyümenin hız kazandığını ortaya koydu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

