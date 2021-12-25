Son başkan Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin neden çöktüğünü itiraf etti: Hafife aldık

star.com.tr 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:41 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:41

Sovyetler Birliği ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son başkanı Mihail Gorbaçov, birliğin dağılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Gorbaçov Rus Haber Ajansı TASS'a verdiği demeçte, "İlk başta etnik gruplar arası ilişkilerdeki ve merkez ile cumhuriyetler arasındaki ilişkilerdeki sorunların ölçeğini ve derinliğini hafife aldık. Birliğin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu anlamamız çok uzun sürdü." dedi.

Sovyet yetkililerinin amacının, "birliği korumak ve yetkilerinin bir kısmını merkeze devreden cumhuriyetler için gerçek bir bağımsızlık anlamına gelecek gerçek bir federasyon oluşturmak" olduğunu açıkladı.

Gorbaçov, "Güvenlik, savunma, ulaşım ağı, tek para birimi ve insan hakları, birlik anlaşması taslağı uyarınca sendika yetkililerinin elinde kalacaktı. Bunun uygulanabilir bir seçenek olduğundan ve çoğu cumhuriyetin bunu destekleyeceğinden eminim ancak, darbe bu olasılığı altüst etti" dedi.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN ÇÖKÜŞÜNÜ İZLEDİK

Darbeden sonra bile, cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan ettiğinde ve Sovyet başkanının yetkileri ciddi şekilde zayıfladığında, birliğin korunabileceğinden emin olduğunu söyleyen Gorbaçov, 'Bağımsız Devletler Birliği önerdim." dedi.

Böyle bir birliğin, cumhuriyetlerin daha geniş yetkilere sahip olduğu bir konfederasyon haline geleceğini belirten Gorbaçov, "Birincisi, BM üyesi olacaklardı, Birlik Güvenlik Konseyi'ndeki yerini koruyacaktı. Silahlı kuvvetler ve nükleer silahlar tek bir komuta altında kalacaktı. Eminim bu, bundan çok daha iyi olurdu ancak, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü izledik" ifadelerini kullandı.

Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği başkanı olarak görevinden ayrıldı. Aynı gün Sovyetler Birliği'nin varlığı sona erdi.

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