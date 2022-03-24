Son dakika... ABD Başkanı Biden duyurdu! 4 ülkede yeni muharebe grupları oluşturulacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat, 29'uncu gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

16:50 ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

16:46 Biden: NATO; Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da 4 yeni muharebe grubu oluşturacak

16:33 Beyaz Saray 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine, Ukrayna savaşı bağlamında Avrupalı müttefiklerle ortaklaşa yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.



15:57 Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın bombardımanından kurtulmak için camiye sığınanların da aralarında olduğu Türk vatandaşları Türkiye'ye geldi.

15:50 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Irpin şehri, Rusya'nın yoğun saldırıları ve şiddetli çatışmalar sonucu harabeye döndü.

15:31 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini ele aldı.

14:19 Zelenski, NATO'nun uçak ve tank filosunun sadece yüzde 1'inin Ukrayna'ya verilmesini istedi

13:59 Bulgaristan, istişareler için Moskova'daki büyükelçisini geri çağıracak

13:47 İngiltere, Wagner Grup ile Rus Demiryolları dahil 65 yeni kişi ve şirkete yaptırım açıkladı

13:20 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Birleşmiş Milletler'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalıştığını söyledi.

13:00 İngiltere bugün açıkladığı yaptırımlar kapsamında Rus Gazprombank, Alfa Bank ile devlete ait nakliye şirketi Sovcomflot'un varlıklarını dondurdu.

12:59 Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rusya'ya enerji konusunda ambargo uygulamaya hazır olmadığını bildirdi.

12:47 Rusya'nın Varşova büyükelçisi Polonya'nın elçiliğin banka hesaplarını hesapların "terörist faaliyetlerin" finansmanı için kullanıldığı iddiasıyla dondurduğunu açıkladı.

12:34 Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Gereken hazırlık yapıldığında, Putin ve Zelenski arasında bir görüşme mümkün.

12:08 İngiltere, Rusya'dan 59, Belarus'tan 6 kişi ve kurumu daha yaptırım listesine ekledi.

11:57 İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya savunma silahlarının akışını artıracak ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirecek kararlar alınacağını bildirdi.

11:49 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusuna ait bir tankın vurularak imha edildiğini açıkladı. İnsansız hava aracı ile çekilen görüntülerde yol kenarında bekleyen Rus zırhlısının vurulduktan sonra alev topuna döndüğü görüldü.

11:32 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki İzyum şehrini ele geçirdiğini duyurdu.

11:23 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrım gözetmeksizin sivil merkezleri bombaladığını belirterek Putin'in "barbarlığın eşiğini çoktan aştığını" belirtti.

11:01 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 128 çocuğun hayatını kaybettiği, 172 çocuğun yaralandığı bildirildi.

10:54 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir hata yaptığını ifade ederek, "Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı" dedi.

10:16 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 800 askerini, 108 uçağını, 124 helikopterini ve 530 tankını kaybettiği bildirildi.

10:13 Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

09:45 Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk şehrindeki limanda büyük bir patlama gerçekleşti ve ardından yangın çıktı.

08:35 Rus birliklerinin işgal edebildiği tek Ukrayna şehri olan Herson'da ülkenin en önemli tiyatro yöneticilerinden biri askerler tarafından zorla gözaltına alındı.

06:44 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığını bildirdi.

03:23 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

02:53 New York Belediye Başkanı Eric Adams, Ukrayna'ya destek için düzenlenen bayrak çekme törenine katılarak "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

02:14 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını duyurdu.

01:59 Rusya, BM'deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ABD'ye nota vererek "İstenmeyen kişi" listesini sundu.

01:57 Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google'ın haber toplama servisini erişime kapattı.

01:27 Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Ukrayna'ya "insani yardım" tasarısı, gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke ise çekimser kaldı.

00:24 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 554 Mariupol ve Gülaypole sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

23:58 Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus bombardımanlarına dair açıklama yapan belediye, sivillerin yaşadığı 998 binanın vurulduğu bildirdi.

23:55 Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

23:23 Ukrayna'da Rus bombardımanın hedefi olan binada çıkan yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı personeller çatışmanın ortasında kaldı.

23:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.