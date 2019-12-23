23.12.2019 12:33 - Güncelleme: 23.12.2019 13:27

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberine göre Suudi Arabistan'da mahkeme, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazteeci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili davada 5 kişiye idam cezası verdi.

CİNAYETİN SORUMLULARI SERBEST BIRAKILDI

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 3 sanığa ise 24’er yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, cinayetin göbeğinde yer aldığı iddia edilen Kraliyet danışmanı Suud el Kahtani’ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve serbest bırakıldı

Kahtani’nin, Kaşıkçı’yı vahşice katleden infaz timine “O köpeğin kafasını bana getirin.” talimatı verdiği öne sürülmüştü.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye suçlama yöneltmedi.