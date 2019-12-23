Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberine göre Suudi Arabistan'da mahkeme, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazteeci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili davada 5 kişiye idam cezası verdi.
CİNAYETİN SORUMLULARI SERBEST BIRAKILDI
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 3 sanığa ise 24’er yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, cinayetin göbeğinde yer aldığı iddia edilen Kraliyet danışmanı Suud el Kahtani’ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve serbest bırakıldı
Kahtani’nin, Kaşıkçı’yı vahşice katleden infaz timine “O köpeğin kafasını bana getirin.” talimatı verdiği öne sürülmüştü.
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye suçlama yöneltmedi.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
Evlilik işlemleriyle ilgili olarak kâğıt işlerini halletmek üzere 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timince vahşice öldürülerek parçalara ayrılmıştı.
Cinayeti uzun süre inkâr eden Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kısa bir süre kalarak buradan ayrıldığını açıklamış olsa da, günbegün ortaya çıkan deliller doğrultusunda köşeye sıkışarak 20 Ekim 2018’de vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı.
Kaşıkçı’nın cinayet emrinin Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince verildiğinin anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde geri adım atan Suudi Arabistan, Türkiye’nin “cinayet zanlılarının İstanbul’da yargılanması” talebini reddetmişti.
ABD Senatosu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın 110 milyar dolarlık anlaşmayı kaybetmemek adına sergilediği yoğun direnişe rağmen, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan tasarıyı 13 Aralık 2018’de kabul etmişti.